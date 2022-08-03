Красивая Джейн и Джон Мэйсон - симпатичная молодая пара, которая проходит через все тернии совместной жизни - от безумной влюбленности первых встреч до будней семейной жизни и рождению первого ребенка. В то время как все окружающие уверенны в том, что именно эти двое предназначены друг для друга, судьба решает все иначе и пара должна встретиться с неодобрительными взглядами родственников со стороны супруга, напряженной обстановкой на работе, финансовыми трудностями и смертельно опасной болезнью малыша...

