Созданы друг для друга (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Красивая Джейн и Джон Мэйсон - симпатичная молодая пара, которая проходит через все тернии совместной жизни - от безумной влюбленности первых встреч до будней семейной жизни и рождению первого ребенка. В то время как все окружающие уверенны в том, что именно эти двое предназначены друг для друга, судьба решает все иначе и пара должна встретиться с неодобрительными взглядами родственников со стороны супруга, напряженной обстановкой на работе, финансовыми трудностями и смертельно опасной болезнью малыша...
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДКРежиссёр
Джон
Кромуэлл
- КЛАктриса
Кэрол
Ломбард
- ДСАктёр
Джеймс
Стюарт
- ЧКАктёр
Чарльз
Коберн
- ЛУАктриса
Люсиль
Уотсон
- ЭКАктёр
Эдди
Куиллан
- АКАктриса
Альма
Крюгер
- ИБАктёр
Ирвинг
Бэйкон
- РБАктёр
Рэймонд
Бэйли
- ББАктриса
Бонни
Белль Барбер
- ЛБАктриса
Луиз
Биверс
- ДССценарист
Джо
Сверлинг
- ДОПродюсер
Дэвид
О. Селзник
- ЛРХудожник
Лайл
Р. Уилер
- ТБХудожник
Трэвис
Бэнтон
- ДЕМонтажёр
Джеймс
Е. Ньюком
- ЛШОператор
Леон
Шэмрой
- ОЛКомпозитор
Оскар
Левант