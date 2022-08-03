Созданы друг для друга
Wink
Фильмы
Созданы друг для друга
8.41939, Made for Each Other
Драма, Мелодрама92 мин18+

Созданы друг для друга (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Красивая Джейн и Джон Мэйсон - симпатичная молодая пара, которая проходит через все тернии совместной жизни - от безумной влюбленности первых встреч до будней семейной жизни и рождению первого ребенка. В то время как все окружающие уверенны в том, что именно эти двое предназначены друг для друга, судьба решает все иначе и пара должна встретиться с неодобрительными взглядами родственников со стороны супруга, напряженной обстановкой на работе, финансовыми трудностями и смертельно опасной болезнью малыша...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Созданы друг для друга»