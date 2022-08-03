Мой слуга Годфри (фильм, 1936) смотреть онлайн бесплатно

Во время Великой Депрессии некая игра заносит богатую, избалованную, но очаровательную Айрин Буллок, а также ее стервозную сестру Корнелию к городской свалке, где они встречают бездомного Годфри. Встреча заканчивается тем, что Айрин нанимает его дворецким. Работая у нее, он выясняет, что Буллоки - воплощение праздных, своенравных и избалованных богачей. Вскоре Айрин влюбляется в своего «протеже», однако он чувствует, что роман между слугой и хозяйкой невозможен, независимо от таинственного прошлого Годфри...

