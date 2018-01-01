Wink
Пэт Флаэрти
Pat Flaherty

Карьера
Актёр
Дата рождения
8 марта 1897 г. (73 года)
Дата смерти
2 декабря 1970 г.

Фильмография

Актёр