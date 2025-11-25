Дивная романтика зимы
Wink
Фильмы
Дивная романтика зимы
6.72020, Amazing Winter Romance
Драма, Мелодрама82 мин18+

Дивная романтика зимы (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Колумнистка возвращается в свой родной городок за вдохновением для новой статьи. Здесь все изменилось — включая ее бывшего парня. Фильм «Дивная романтика зимы» — добрая мелодрама о снежных лабиринтах чувств.

Джулия — автор журнальной колонки, призванной вдохновлять читателей. Однако в последнее время ей самой стало не хватать вдохновения. По поручению редактора она возвращается в маленький город, где провела детство и юность, чтобы написать о том, чем подобные места привлекают людей. Джулия уверена, что знает о городе все, но к удивлению обнаруживает, что здесь появилась новая достопримечательность — снежный лабиринт, привлекающий как взрослых, так и детей. Родители рассказывают, что это дело рук Нэйта, бывшего парня Джулии. Та решает написать об этом удивительном месте в колонке, а это значит, что ей предстоит волнительная встреча.

Уютная атмосфера маленького города и позабытая любовь ждет в мелодраме «Дивная романтика зимы» (2020), смотреть которую вы сможете на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb