Колумнистка возвращается в свой родной городок за вдохновением для новой статьи. Здесь все изменилось — включая ее бывшего парня. Фильм «Дивная романтика зимы» — добрая мелодрама о снежных лабиринтах чувств.



Джулия — автор журнальной колонки, призванной вдохновлять читателей. Однако в последнее время ей самой стало не хватать вдохновения. По поручению редактора она возвращается в маленький город, где провела детство и юность, чтобы написать о том, чем подобные места привлекают людей. Джулия уверена, что знает о городе все, но к удивлению обнаруживает, что здесь появилась новая достопримечательность — снежный лабиринт, привлекающий как взрослых, так и детей. Родители рассказывают, что это дело рук Нэйта, бывшего парня Джулии. Та решает написать об этом удивительном месте в колонке, а это значит, что ей предстоит волнительная встреча.



Уютная атмосфера маленького города и позабытая любовь ждет в мелодраме «Дивная романтика зимы» (2020), смотреть которую вы сможете на видеосервисе Wink.

