Все это и небо в придачу (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

В 1846 году Онриэт Деспотс приплывает из Азии во Францию, чтобы стать гувернанткой в доме герцога Дюка де Праслена. Девушка видит, что в доме царит очень нервная обстановка, и виной тому супруга хозяина. Герцогиня Душесс - невротичная собственница, которая должна все контролировать и все, кто окружают ее, должны подчиняться только ей. От этого страдают больше всего четверо детей, которые лишены материнской ласки и любви.



Онриэт решает исправить положение и при помощи своего педагогического дара возвращает детям интерес к жизни и приветливое отношение к людям. Она становится им второй матерью, проводя с ними целые дни вместе. Хозяин дома герцог Дюк де Праслен начинает оказывать знаки внимания гувернантке. Жестокая госпожа Душесс, замечая положительные перемены в доме, очень возмущена и готова принять любые меры, чтобы избавиться от милой Онриэт Деспотс…



