Все это и небо в придачу (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
В 1846 году Онриэт Деспотс приплывает из Азии во Францию, чтобы стать гувернанткой в доме герцога Дюка де Праслена. Девушка видит, что в доме царит очень нервная обстановка, и виной тому супруга хозяина. Герцогиня Душесс - невротичная собственница, которая должна все контролировать и все, кто окружают ее, должны подчиняться только ей. От этого страдают больше всего четверо детей, которые лишены материнской ласки и любви.
Онриэт решает исправить положение и при помощи своего педагогического дара возвращает детям интерес к жизни и приветливое отношение к людям. Она становится им второй матерью, проводя с ними целые дни вместе. Хозяин дома герцог Дюк де Праслен начинает оказывать знаки внимания гувернантке. Жестокая госпожа Душесс, замечая положительные перемены в доме, очень возмущена и готова принять любые меры, чтобы избавиться от милой Онриэт Деспотс…
- АЛРежиссёр
Анатоль
Литвак
- ДЛАктёр
Джеффри
Линн
- ШБАктёр
Шарль
Буайе
- БОАктриса
Барбара
О’Нил
- УХАктёр
Уолтер
Хэмпден
- ХУАктриса
Хелен
Уэстли
- ВВАктриса
Вирджиния
Вейдлер
- ГДАктёр
Гарри
Девенпорт
- ДКАктёр
Джордж
Кулурис
- БДАктриса
Бетт
Дэвис
- ГДАктёр
Генри
Дэниелл
- РФСценарист
Рэйчел
Филд
- КРСценарист
Кэйси
Робинсон
- ХБПродюсер
Хэл
Б. Уоллис
- АЛПродюсер
Анатоль
Литвак
- КЮХудожник
Карл
Юлес Вайль
- ОХудожник
Орри-Келли
- УЛМонтажёр
Уоррен
Лоу
- МШКомпозитор
Макс
Штайнер