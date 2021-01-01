Роман с кукушкой (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Виктор Мартин — отставной пилот ВВС и вечный холостяк, проживающий свои лучшие дни в путешествиях на серебристом порше в компании лучшего друга, ювелира на пенсии, Сала. Однажды во время очередной автопрогулки, товарищи замечают на дороге другого любителя гонок — Пабло Торреса. Он соглашается на несколько шуточных соревнований, в результате которых Виктора останавливает полиция и лишает его прав и любимого порше. Поездка на общественном транспорте приводит к знакомству с привлекательной женщиной по имени Кэролайн. Между ними сразу возникает связь, однако очевидные различия не позволяют отношениям развиваться. Сможет ли Кэролайн помочь Виктору пережить расставание с автомобилем? Или, быть может, благодаря ей он обнаружит в себе новые увлечения?
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Информация
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джорджо
Серафини
- УШАктёр
Уильям
Шетнер
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- Актёр
Эсай
Моралес
- МСАктриса
Майя
Стоян
- КМАктёр
Карлос
Миранда
- БЛАктриса
Бет
Литтлфорд
- КЭАктёр
Ким
Эстес
- РГАктёр
Рон
Гилберт
- КБСценарист
Курт
Брунгардт
- РДПродюсер
Рукмани
Джонс
- ДДПродюсер
Джина
Дж. Гофф
- ДАПродюсер
Д.
Алан Кукси
- ТУХудожник
Тим
Уорман
- ТСХудожница
Тамми
Саттон
- МКОператор
Марко
Каппетта