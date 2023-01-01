Любовь на Мальдивах (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Эксперт по путешествиям пытается найти сокровища на дне океана Мальдив, а находит настоящую любовь. Романтическая комедия с потрясающими видами на райские острова.



У Рэй Паркер с�воя колонка в журнале для современных женщин. Она пишет про путешествия в одиночестве и пользуется успехом у немногочисленной, но преданной аудитории. Однако после слияния с крупным изданием начальница объявляет Рэй, что возникла необходимость привлечь больше искушенных читательниц, поэтому отправляет ее в командировку в подводный отель на Мальдивах. Привыкшая к насыщенным событиями путешествиям девушка теряется и не знает, о чем писать. Однако симпатичный сотрудник отеля Джаред и легенда о затонувших в местных водах сокровищах пробуждают ее интерес.



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