Любовь на Мальдивах (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Эксперт по путешествиям пытается найти сокровища на дне океана Мальдив, а находит настоящую любовь. Романтическая комедия с потрясающими видами на райские острова.
У Рэй Паркер с�воя колонка в журнале для современных женщин. Она пишет про путешествия в одиночестве и пользуется успехом у немногочисленной, но преданной аудитории. Однако после слияния с крупным изданием начальница объявляет Рэй, что возникла необходимость привлечь больше искушенных читательниц, поэтому отправляет ее в командировку в подводный отель на Мальдивах. Привыкшая к насыщенным событиями путешествиям девушка теряется и не знает, о чем писать. Однако симпатичный сотрудник отеля Джаред и легенда о затонувших в местных водах сокровищах пробуждают ее интерес.
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Рейтинг
- КТРежиссёр
Колин
Тейс
- ДХАктриса
Джослин
Хадон
- ДМАктёр
Джейк
Мэнли
- ЛНАктриса
Люси
Ньюман-Уильямс
- ДУАктриса
Джулиана
Уимблс
- ПМАктриса
Патриция
МакКензи
- АХАктриса
Аиша
Хашма Хайдар
- ИААктёр
Икер
Анмадей
- РШАктёр
Рафхан
Шариф
- АРАктёр
Ахмед
Ришаан
- НАктёр
Намик
- ДУСценарист
Джулиана
Уимблс
- КТСценарист
Колин
Тейс
- ДБПродюсер
Дэвид
Бойлес
- КАПродюсер
Кими
Александр
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- РПМонтажёр
Роб
Паллатина
- БДОператор
Брэнден
Джеймс Максэм