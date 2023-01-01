Любовь на Мальдивах
Wink
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Любовь на Мальдивах
8.32023, Love in the Maldives
Мелодрама81 мин12+
Журналистка ищет на дне океана сокровища, но находит настоящую любовь. Ромком на райских островах

Любовь на Мальдивах (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Эксперт по путешествиям пытается найти сокровища на дне океана Мальдив, а находит настоящую любовь. Романтическая комедия с потрясающими видами на райские острова.

У Рэй Паркер своя колонка в журнале для современных женщин. Она пишет про путешествия в одиночестве и пользуется успехом у немногочисленной, но преданной аудитории. Однако после слияния с крупным изданием начальница объявляет Рэй, что возникла необходимость привлечь больше искушенных читательниц, поэтому отправляет ее в командировку в подводный отель на Мальдивах. Привыкшая к насыщенным событиями путешествиям девушка теряется и не знает, о чем писать. Однако симпатичный сотрудник отеля Джаред и легенда о затонувших в местных водах сокровищах пробуждают ее интерес.

Насладиться романтичной историей, развернувшейся на дивном курорте, можно в комедии «Любовь на Мальдивах» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на сервисе Wink.

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Страна
Канада, США
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь на Мальдивах»