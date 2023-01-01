Лживая луна
Wink
Фильмы
Лживая луна
7.81981, Liar's Moon
Драмы, Мелодрамы101 мин16+

Лживая луна (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодой, красивый и обаятельный парень Джек из простой семьи полюбил дочь банкира Джинни. Но отец девушки, который в школе был знаком с матерью Джека, запрещает дочери встречаться с ним. Однако влюбленные, несмотря на все запреты, убегают, чтобы сочетаться браком...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb