Лживая луна (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодой, красивый и обаятельный парень Джек из простой семьи полюбил дочь банкира Джинни. Но отец девушки, который в школе был знаком с матерью Джека, запрещает дочери встречаться с ним. Однако влюбленные, несмотря на все запреты, убегают, чтобы сочетаться браком...



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