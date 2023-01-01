Лживая луна (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Молодой, красивый и обаятельный парень Джек из простой семьи полюбил дочь банкира Джинни. Но отец девушки, который в школе был знаком с матерью Джека, запрещает дочери встречаться с ним. Однако влюбленные, несмотря на все запреты, убегают, чтобы сочетаться браком...
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- МДАктёр
Мэтт
Диллон
- СФАктриса
Синди
Фишер
- ХЭАктёр
Хойт
Экстон
- МБАктриса
Маргарет
Блай
- БКАктёр
Бродерик
Кроуфорд
- ККАктёр
Кристофер
Коннелли
- ММАктриса
Молли
МакКарти
- ТСАктриса
Тиффани
Стеттнер
- ИДАктриса
Ивонн
Де Карло
- ДБПродюсер
Дон
Бернс
- ВРПродюсер
Вик
Рамос
- ДКХудожник
Джордж
Костильо
- МРХудожница
Мария
Ребман Казо
- КГМонтажёр
Кристофер
Гринбери
- ДХОператор
Джон
Хора
- РБКомпозитор
Рэй
Бенсон