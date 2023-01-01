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Лживая луна
Актёры и съёмочная группа фильма «Лживая луна»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лживая луна»

Актёры

Мэтт Диллон

Мэтт Диллон

Matt Dillon
АктёрJack Duncan
Синди Фишер

Синди Фишер

Cindy Fisher
АктрисаGinny Peterson
Хойт Экстон

Хойт Экстон

Hoyt Axton
АктёрCecil Duncan
Маргарет Блай

Маргарет Блай

Margaret Blye
АктрисаEllen «Babs» Duncan
Бродерик Кроуфорд

Бродерик Кроуфорд

Broderick Crawford
АктёрCol. Tubman
Кристофер Коннелли

Кристофер Коннелли

Christopher Connelly
АктёрAlex Peterson
Молли МакКарти

Молли МакКарти

Molly McCarthy
АктрисаConnie Peterson
Тиффани Стеттнер

Тиффани Стеттнер

Tiffany Stettner
АктрисаLisa Peterson
Ивонн Де Карло

Ивонн Де Карло

Yvonne De Carlo
АктрисаJeanene Dubois

Продюсеры

Дон Бернс

Дон Бернс

Don Behrns
Продюсер
Вик Рамос

Вик Рамос

Vic Ramos
Продюсер

Художники

Джордж Костильо

Джордж Костильо

George Costello
Художник
Мария Ребман Казо

Мария Ребман Казо

Maria Caso
Художница

Монтажёры

Кристофер Гринбери

Кристофер Гринбери

Christopher Greenbury
Монтажёр

Операторы

Джон Хора

Джон Хора

John Hora
Оператор

Композиторы

Рэй Бенсон

Рэй Бенсон

Ray Benson
Композитор