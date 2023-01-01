Снежный роман (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Специалистка по лавинам встречает директора горнолыжного курорта, который скептически относится к ее исследованиям. Романтическая комедия о том, как притягиваются противоположности.



К доктору Хизер Лоуренс обращается ее старый друг Эрик, который работает в национальном парке Глейшер. Вскоре там откроется горнолыжный курорт, и Эрик хочет, чтобы Хизер помогла установить разработанную ей систему предсказания схода лавин. Это может дать толчок карьере Хизер, и она соглашается. Эрик предупреждает, что директор парка Крис недолюбливает новые технологии. И действительно, Крис только смеется над предложениями ученой из большого города. И все же между упрямым директором и гордой Хизер постепенно возникают теплые чувства.



