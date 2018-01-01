Вторая скрипка (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно

Джимми Саттон весьма пронырливый, дерзкий и обаятельный студийный пресс-агент, который работает не только над составлением имиджа звезд, но еще и пописывает в светские колонки, выступая в качестве «весьма осведомленного источника». Но он споткнулся на претендентке, уже которой по счету отвергнутой студией для съемок фильма по бестселлеру «Девушка с Севера».



Следующей девушкой под номером 436 была Труди Ховланд из снежной Миннесоты, никому не известная учительница, фотография которой волею случая и ее балбеса друга оказалась на студии. Начальник Джимми посылает его привезти девушку в солнечный Голливуд на кинопробы. Джимми привозит и Труди, и ее оригинальную тетушку.



Девушка получает роль, но чтобы подогреть к ней интерес, и заодно повысить рейтинг восходящей звезды Роджера Максвелла, который отчаянно нуждается в рекламе, Джимми придумывает несуществующий роман между ними. От имени Роджера он пишет Труди любовные записки, посылает цветы и конфеты и даже пишет песню, посвященную ей, вкладывая в нее свою душу, не замечая, что сам постепенно влюбился…



