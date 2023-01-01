Банджо на моём колене (фильм, 1936) смотреть онлайн бесплатно

Этот фильм рассказывает о речных людях, как их называли. О тех людях, которые жили на реке Миссисипи на привязанных к берегу плотах, у которых был свой уклад, свой промысел, свое течение жизни и свои взгляды на жизнь.



И надо же было встретиться двум влюбленным, но самым упрямым из людей на земле. И все началось со свадьбы, когда пьяный закупщик рыбы захотел поцеловать невесту Перл...



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