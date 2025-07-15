Поющие под дождем (фильм, 1951) смотреть онлайн

Основа этого легендарного фильма – дюжина старых песен, написанных для различных бродвейских шоу. Дон Локвуд – популярная звезда немого кино вспоминает о том, как он пришел к славе… но вдруг счастье покидает ег�о – наступила эра звукового кино. Нужно осваивать новые горизонты.



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