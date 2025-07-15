1951, Singin' in the Rain
Мюзикл, Мелодрама12+
Контент станет доступным 15.07.2025
Поющие под дождем (фильм, 1951) смотреть онлайн
О фильме
Основа этого легендарного фильма – дюжина старых песен, написанных для различных бродвейских шоу. Дон Локвуд – популярная звезда немого кино вспоминает о том, как он пришел к славе… но вдруг счастье покидает ег�о – наступила эра звукового кино. Нужно осваивать новые горизонты.
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Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джин
Келли
- СДРежиссёр
Стэнли
Донен
- ДААктриса
Доун
Аддамс
- ДХАктриса
Джин
Хэйген
- ДКАктёр
Джин
Келли
- ДФАктёр
Дуглас
Фоули
- РМАктриса
Рита
Морено
- СЧАктриса
Сид
Черисс
- ДОАктёр
Дональд
О’Коннор
- ММАктёр
Миллард
Митчелл
- ДОАктёр
Джон
Олбрайт
- ДРАктриса
Дебби
Рейнолдс
- БКСценарист
Бетти
Комден
- АГСценарист
Адольф
Грин
- АФПродюсер
Артур
Фрид
- РЭПродюсер
Роджер
Эденс
- ЖМХудожник
Жак
Мейп
- ЭБХудожник
Эдвин
Б. Уиллис
- УПХудожник
Уолтер
Планкетт
- СГХудожник
Седрик
Гиббонс
- ЛХКомпозитор
Ленни
Хэйтон