Поющие под дождем
Wink
Фильмы
Поющие под дождем
1951, Singin' in the Rain
Мюзикл, Мелодрама12+

Контент станет доступным 15.07.2025

Поющие под дождем (фильм, 1951) смотреть онлайн

О фильме

Основа этого легендарного фильма – дюжина старых песен, написанных для различных бродвейских шоу. Дон Локвуд – популярная звезда немого кино вспоминает о том, как он пришел к славе… но вдруг счастье покидает его – наступила эра звукового кино. Нужно осваивать новые горизонты.

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Страна
США
Жанр
Мюзикл, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Поющие под дождем»