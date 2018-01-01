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Игры
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Wink
Жак Мейп
Жак Мейп
Jacque Mapes
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Карьера
Художник
Дата рождения
14 июня 1913 г.
(88 лет)
Дата смерти
4 мая 2002 г.
Фильмография
Все
Художник
Художник
9.0
Поющие под дождем
1951
, 98 мин
Бесплатно
7.8
Другая женщина
1950
, 90 мин
Бесплатно
8.4
Удар
1949
, 106 мин
Бесплатно
8.2
Мой дорогой секретарь
1948
, 94 мин
Бесплатно