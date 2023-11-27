Играй, как Бекхэм (фильм, 2002) смотреть онлайн

Спортивная комедия с Кирой Найтли в роли футболистки, которая помогает девушке из консервативной индийской семьи добиться успеха в любимой игре.



Джесс Бхамра — школьница из Лондона, которая увлекается футболом и практически не интересуется «девчачьими» вещами. Этим недовольны ее родители: они гораздо больше поощряют Пинки, свою вторую дочь, которая уже успела обручиться. Однажды Джулс, играющая в любительской женской команде по футболу, видит, как Джесс гоняет мяч с мальчишками в парке, и берет ее к себе. Новенькая показывает отличные результаты, но вынуждена скрывать свой успех от родителей.



Что ждет ее в мире футбола, расскажет «Играй как Бекхэм» — фильм 2002 года смотреть онлайн можно на Wink.

