Играй, как Бекхэм (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.92002, Играй, как Бекхэм
Драма, Спортивный104 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Спортивная комедия с Кирой Найтли в роли футболистки, которая помогает девушке из консервативной индийской семьи добиться успеха в любимой игре.
Джесс Бхамра — школьница из Лондона, которая увлекается футболом и практически не интересуется «девчачьими» вещами. Этим недовольны ее родители: они гораздо больше поощряют Пинки, свою вторую дочь, которая уже успела обручиться. Однажды Джулс, играющая в любительской женской команде по футболу, видит, как Джесс гоняет мяч с мальчишками в парке, и берет ее к себе. Новенькая показывает отличные результаты, но вынуждена скрывать свой успех от родителей.
Что ждет ее в мире футбола, расскажет «Играй как Бекхэм» — фильм 2002 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаВеликобритания, США, Германия
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb