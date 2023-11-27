Играй, как Бекхэм
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Играй, как Бекхэм

Играй, как Бекхэм (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.92002, Играй, как Бекхэм
Драма, Спортивный104 мин18+
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О фильме

Спортивная комедия с Кирой Найтли в роли футболистки, которая помогает девушке из консервативной индийской семьи добиться успеха в любимой игре.

Джесс Бхамра — школьница из Лондона, которая увлекается футболом и практически не интересуется «девчачьими» вещами. Этим недовольны ее родители: они гораздо больше поощряют Пинки, свою вторую дочь, которая уже успела обручиться. Однажды Джулс, играющая в любительской женской команде по футболу, видит, как Джесс гоняет мяч с мальчишками в парке, и берет ее к себе. Новенькая показывает отличные результаты, но вынуждена скрывать свой успех от родителей.

Что ждет ее в мире футбола, расскажет «Играй как Бекхэм» — фильм 2002 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Великобритания, США, Германия
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb