Агент президента (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно

В ночь на 22 апреля 1901, на приеме в Белом Доме, президент Уильям МакКинли скрытно встречается с офицером морского флота Ричардом Перри, блестяще показавшего себя при битве под Манилой под началом адмирала Дьюи. Он отправляет его с секретной миссией, о которой будет знать только он и никто больше, поскольку по стране прокатилась волна дерзких банковских ограблений, а секретная служба ничего не может сделать. Преступники всегда оказываются на шаг впереди. Ричард должен найти выход на банду и попытаться проникнуть в нее. Став Джо Патриком Ричард в конце концов попадает в кафе «Капитолий» в городке Сент-Поле, где знакомится с очаровательной ночной певицей Лил.



Кафе, а на проверку оно оказалось казино, держит сводный брат Лил Батист с партнером Джоком Рэмсеем. Вот они то и совершали ограбления. Понимая, что они получают откуда-то информацию, Ричард совершает нахальное ограбление ювелирного магазина, но таким образом, чтобы Батисту стало понятно, кто это сделал. А поскольку он отчаянно ухаживает за сестрой Батиста, она не позволяет брату с ним расправиться. Так он попадает в банду. Предчувствуя беду, Лил уговаривает Ричарда уехать с ней из города, поскольку она понимает, что ее брат замешан в темных делах, о которых она догадывается.



К тому же на него точит зуб Джок, поскольку он считает Лил своей девушкой. Агент пишет письмо президенту, сообщая об очередном ограблении, и на них устроена облава, в ходе которой убито не только несколько офицеров полиции, но и Батист. Джока и Ричарда арестовывают и приговаривают к смертной казни. В тюрьме Перри узнает имя тайного осведомителя, и он направляет письмо с условным знаком на имя Президента. К сожалению, на МакКинли совершено покушение и он умирает, не приходя в сознание, и теперь уже агент президента может погибнуть как преступник…



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