Кубек Глазмон
Kubec Glasmon

Карьера
Сценарист
Дата рождения
12 августа 1897 г. (40 лет)
Дата смерти
13 марта 1938 г.

Фильмография

