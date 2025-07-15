Леди Гамильтон (фильм, 1941) смотреть онлайн

Познакомившись в Неаполе с послом Британии лордом Гамильтоном, Эмма вскоре становится его женой. Он немолод, но знатен, её внешность и манеры великолепны, но прошлое не безупречно. Каждый получил то, на что рассчитывал, но счастья не было.



На одном из светских приёмов Эмма знак�омится с Нельсоном. Вспыхнувшая страсть была так сильна, что супруг счёл за благо просто не замечать происходящего. Эмма и Нельсон фактически жили как муж и жена вплоть до его трагической гибели в триумфальной битве при Трафальгаре.



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