Леди Гамильтон (фильм, 1941) смотреть онлайн
1941, That Hamilton Woman
Драма, Мелодрама12+
Контент станет доступным 15.07.2025
О фильме
Познакомившись в Неаполе с послом Британии лордом Гамильтоном, Эмма вскоре становится его женой. Он немолод, но знатен, её внешность и манеры великолепны, но прошлое не безупречно. Каждый получил то, на что рассчитывал, но счастья не было.
На одном из светских приёмов Эмма знак�омится с Нельсоном. Вспыхнувшая страсть была так сильна, что супруг счёл за благо просто не замечать происходящего. Эмма и Нельсон фактически жили как муж и жена вплоть до его трагической гибели в триумфальной битве при Трафальгаре.
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Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Корда
- ВЛАктриса
Вивьен
Ли
- ЛОАктёр
Лоуренс
Оливье
- АМАктёр
Алан
Маубрэй
- ГКАктриса
Глэдис
Купер
- ХЭАктриса
Хэзер
Эйнджел
- ГЭАктёр
Гилберт
Эмери
- РСАктёр
Рональд
Синклер
- НДАктриса
Норма
Друри Болеславски
- ДКАктриса
Джульетт
Комптон
- СОАктриса
Сара
Оллгуд
- ГУАктёр
Генри
Уилкоксон
- ХХАктёр
Хэллиуэлл
Хоббс
- ММАктёр
Майлз
Мандер
- ЛААктёр
Луи
Альберни
- ОХАктёр
Олаф
Хайттен
- ВРСценарист
Вальте�р
Райш
- РШСценарист
Р.С.
Шеррифф
- АКПродюсер
Александр
Корда
- ВКХудожник
Винсент
Корда
- ЛРХудожник
Лайл
Р. Уилер
- РХХудожник
Рене
Хьюберт
- РМОператор
Рудольф
Мате
- МРКомпозитор
Миклош
Рожа