Ворон (фильм, 2024) смотреть онлайн

Эрик и Шелли встречаются в исправительном заведении и обнаруживают в друг друге искреннее родство душ, несмотря на трудное прошлое. Решив сбежать, они начинают вести непредсказуемый образ жизни, сначала наслаждаясь роскошью апартаментов матери Шелли, а затем обосновываясь в собственном уголке. Однако их идиллию нарушает появление могущественных злодеев, которые начинают охоту на девушку. В результате жестокой расправы возлюбленные погибают. Однако Эрик оказывается в загадочном месте, где ему предлагают возможность воскреснуть, чтобы он мог отомстить за свою любовь. Его единственной целью становится поимка преступников, но остается вопрос: возможно ли спасти Шелли и вернуть ее к жизни?



