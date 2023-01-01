Мост Ватерлоо (фильм, 1931) смотреть онлайн бесплатно
1931, Waterloo Bridge
Драма, Мелодрама
О фильме
На мосту Ватерлоо случайно сталкиваются двое молодых людей – балерина и военный офицер, встреча которых становится началом большой любви. Мужчина предлагает любимой соединить свои жизни законным браком, и она с радостью соглашается, однако его внезапный отъезд на линию фронта разбивает все светлые планы вдребезги…
- ДУРежиссёр
Джеймс
Уэйл
- МКАктриса
Мэй
Кларк
- ФКАктёр
Фредерик
Керр
- ДМАктёр
Дугласс
Монтгомери
- РКАктриса
Рита
Карлайл
- ЭГАктриса
Этель
Гриффиз
- ЭБАктриса
Энид
Беннетт
- РХАктриса
Рут
Хэндфорт
- ББАктёр
Билли
Беван
- БДАктриса
Бетт
Дэвис
- ДЛАктриса
Дорис
Ллойд
- БВСценарист
Бенн
В. Леви
- РЭСценарист
Роберт
Э. Шервуд
- ТРСценарист
Том
Рид
- КЛПродюсер
Карл
Лемли мл.
- ДУМонтажёр
Джеймс
Уэйл