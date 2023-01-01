Мост Ватерлоо (фильм, 1931) смотреть онлайн бесплатно

Мост Ватерлоо
Мост Ватерлоо (фильм, 1931)

8.71931, Waterloo Bridge
Драма, Мелодрама80 мин16+

О фильме

На мосту Ватерлоо случайно сталкиваются двое молодых людей – балерина и военный офицер, встреча которых становится началом большой любви. Мужчина предлагает любимой соединить свои жизни законным браком, и она с радостью соглашается, однако его внезапный отъезд на линию фронта разбивает все светлые планы вдребезги…

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг