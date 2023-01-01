Ребекка (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно
1940, Rebecca
Драма, Детектив125 мин12+
О фильме
Максимиллиан Де Уинтер - богатый мужчина, примерно год назад потерявший жену Ребекку. Он приезжает в Монте-Карло, где встречает миссис Ван Хоппер и её юную компаньонку. Постепенно Максимиллиан так увлекается молодой особой, что в конце концов женится на ней, и вскоре супруги возвращаются в Мэндэрли, владение семьи Де Уинтеров в Корнуэлле. Там девушку начинает преследовать и подавлять присутствие Ребекки, которое она видит абсолютно во всём.
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Рейтинг
- Режиссёр
Альфред
Хичкок
- МКАктёр
Мелвилл
Купер
- ДФАктриса
Джоан
Фонтейн
- ДААктриса
Джудит
Андерсон
- НБАктёр
Найджел
Брюс
- ЛОАктёр
Лоуренс
Оливье
- ФБАктриса
Флоренс
Бейтс
- СОАктёр
С.
Обри Смит
- ГКАктриса
Глэдис
Купер
- ДСАктёр
Джордж
Сандерс
- РДАктёр
Реджинальд
Денни
- ДХСценарист
Джоан
Харрисон
- ДДСценарист
Дафна
Дю Морье
- РЭСценарист
Роберт
Э. Шервуд
- ФМСценарист
Филип
Макдональд
- ДОПродюсер
Дэвид
О. Селзник
- УКХудожник
Уильям
Кэмерон Мензиес
- ИХудожница
Ирен
- ЛРХудожник
Лайл
Р. Уилер
- ВДМонтажёр
В.
Донн Хэйес
- ФВКомпозитор
Франц
Ваксман