Ребекка (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

Максимиллиан Де Уинтер - богатый мужчина, примерно год назад потерявший жену Ребекку. Он приезжает в Монте-Карло, где встречает миссис Ван Хоппер и её юную компаньонку. Постепенно Максимиллиан так увлекается молодой особой, что в конце концов женится на ней, и вскоре супруги возвращаются в Мэндэрли, владение семьи Де Уинтеров в Корнуэлле. Там девушку начинает преследовать и подавлять присутствие Ребекки, которое она видит абсолютно во всём.



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