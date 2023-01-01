Ребекка
Wink
Фильмы
Ребекка

Ребекка (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

1940, Rebecca
Драма, Детектив125 мин12+

О фильме

Максимиллиан Де Уинтер - богатый мужчина, примерно год назад потерявший жену Ребекку. Он приезжает в Монте-Карло, где встречает миссис Ван Хоппер и её юную компаньонку. Постепенно Максимиллиан так увлекается молодой особой, что в конце концов женится на ней, и вскоре супруги возвращаются в Мэндэрли, владение семьи Де Уинтеров в Корнуэлле. Там девушку начинает преследовать и подавлять присутствие Ребекки, которое она видит абсолютно во всём.

Ребекка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Ребекка»