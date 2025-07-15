1954, Seven Brides for Seven Brothers
Мюзикл, Мелодрама12+
Контент станет доступным 15.07.2025
Семь невест для семи братьев (фильм, 1954) смотреть онлайн
О фильме
Семь крепких парней живут среди высоких деревьев дремучего леса Орегоны. Их быт и нравы просты, а о приличных манерах и как себя нужно вести в обществе они вообще не слышали. Однажды старший из братьев - Адам приводит в их «холостяцкую берлогу» свою очаровательную невесту.
Милли - воспитанной городской девушке с крепкими нервами и железным характером суждено укротить дурной нрав мужской компании, научить этикету и в итоге помочь парням найти своих спутниц жизни.
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Рейтинг
- СДРежиссёр
Стэнли
Донен
- ХКАктёр
Ховард
Кил
- ДПАктриса
Джейн
Пауэлл
- ДРАктёр
Джефф
Ричардс
- РТАктёр
Расс
Тэмблин
- ТРАктёр
Томми
Ралл
- МПАктёр
Марк
Платт
- ММАктёр
Мэтт
Мэттокс
- ЖдАктёр
Жак
д’Амбуаз
- ДНАктриса
Джули
Ньюмар
- НКАктриса
Нэнси
Килгас
- БКАктриса
Бетти
Карр
- ВГАктриса
Вирджиния
Гибсон
- РЛАктриса
Рута
Ли
- НДАктриса
Норма
Доджетт
- ИВАктёр
Иэн
Вульф
- АХСценарист
Альберт
Хэкетт
- ФГСценарист
Фрэнсис
Гудрич
- ДКСценарист
Дороти
Кингсли
- СВСценарист
Стефен
Винсент Бенет
- ДКПродюсер
Джек
Каммингс
- СГХудожник
Седрик
Гиббонс
- УПХудожник
Уолтер
Планкетт
- ЭБХудожник
Эдвин
Б. Уиллис
- РЭМонтажёр
Ральф
Э. Уинтерс
- ДДОператор
Джордж
Дж. Фолси
- ДдКомпозитор
Джин
де Пол
- АДКомпозитор
Адольф
Дойч