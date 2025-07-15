Семь невест для семи братьев (фильм, 1954) смотреть онлайн

Семь крепких парней живут среди высоких деревьев дремучего леса Орегоны. Их быт и нравы просты, а о приличных манерах и как себя нужно вести в обществе они вообще не слышали. Однажды старший из братьев - Адам приводит в их «холостяцкую берлогу» свою очаровательную невесту.



Милли - воспитанной городской девушке с крепкими нервами и железным характером суждено укротить дурной нрав мужской компании, научить этикету и в итоге помочь парням найти своих спутниц жизни.



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