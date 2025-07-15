Семь невест для семи братьев
Wink
Фильмы
Семь невест для семи братьев
1954, Seven Brides for Seven Brothers
Мюзикл, Мелодрама12+

Контент станет доступным 15.07.2025

Семь невест для семи братьев (фильм, 1954) смотреть онлайн

О фильме

Семь крепких парней живут среди высоких деревьев дремучего леса Орегоны. Их быт и нравы просты, а о приличных манерах и как себя нужно вести в обществе они вообще не слышали. Однажды старший из братьев - Адам приводит в их «холостяцкую берлогу» свою очаровательную невесту.

 Милли - воспитанной городской девушке с крепкими нервами и железным характером суждено укротить дурной нрав мужской компании, научить этикету и в итоге помочь парням найти своих спутниц жизни.

Семь невест для семи братьев смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Мюзикл, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Семь невест для семи братьев»