Хороший парень Джонни (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Джонни Риццо — из тех, кого называют «хороший парень». Он добрый, вежливый и душа любой компании. Больше всего Джонни любит свою работу радиоведущего и девушку Клэр. Но Клэр хочет, чтобы Джонни рос профессионально и морально, чтобы он перестал быть инфантильным мальчиком. Девушка настаивает на том, чтобы молодой человек съездил в Нью-Йорк на собеседование в крупную компанию. Хороший парень Джонни не может отказать ей и едет навстречу взрослой жизни.



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