Весна (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
После продолжительной болезни у Эвана умирает мать. Чтобы развеяться, парень отправляется в Италию и там по уши влюбляется в прекрасную итальянку. Но с девушкой, кажется, что-то не так.
Весна смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаИталия, США
ЖанрФантастика, Ужасы, Мелодрама
КачествоFull HD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДБРежиссёр
Джастин
Бенсон
- АМРежиссёр
Аарон
Мурхед
- ЛТАктёр
Лу
Тэйлор Пуччи
- НХАктриса
Надиа
Хилкер
- ФКАктёр
Франческо
Карнелутти
- ННАктёр
Ник
Неверн
- КПАктёр
Крис
Палко
- ДСАктёр
Джонатан
Сильвестри
- ДГАктёр
Джереми
Гарднер
- ВКАктёр
Винни
Каррен
- ОДАктриса
Оги
Дьюк
- ДБСценарист
Джастин
Бенсон
- ДБПродюсер
Джастин
Бенсон
- АМПродюсер
Аарон
Мурхед
- НБПродюсер
Натаниель
Болотин
- ТБПродюсер
Тодд
Браун
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ДБМонтажёр
Джастин
Бенсон
- МФМонтажёр
Майкл
Фелкер
- АММонтажёр
Аарон
Мурхед
- АМОператор
Аарон
Мурхед
- ДЛКомпозитор
Джимми
ЛаВалл