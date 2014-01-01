Весна
Wink
Фильмы
Весна
7.32014, Spring
Ужасы, Фантастика104 мин18+

Весна (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

После продолжительной болезни у Эвана умирает мать. Чтобы развеяться, парень отправляется в Италию и там по уши влюбляется в прекрасную итальянку. Но с девушкой, кажется, что-то не так.

Весна смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Италия, США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Весна»