P.S. Верю в любовь (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Убежденная атеистка поступает в Оксфорд, где знакомится со студентом, который меняет ее представления о религии. Фильм «P.S. Верю в любовь» — добрая мелодрама по мотивам мемуаров профессора Кэролин Вебер.



Каро — прилежная девушка, благодаря своим успехам в учебе поступившая в Оксфорд. Однако, приехав в университет, она не спешит заводить друзей. Каро причисляет себя к агностикам и сомневается в существовании высших сил, но непредвиденное стечение обстоятельств сводит ее со студентом по имени Кент. Он католик, и своей верой сильно раздражает Каро. Однако постепенно ее сердце тает, она начинает ценить компанию Кента и даже решает пересмотреть свое представление о религии.



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