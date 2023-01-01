Биография

Марк Уильямс – актер, продюсер, сценарист, режиссер. Он сыграл ярких персонажей в кассовых американских фильмах о Гарри Поттере, а также стал звездой сериала «Отец Браун». Будущий актер родился в 1959 г. в небольшом городе Бромсгров в Англии. Учился в колледже «Brasenose» в Оксфорде. Первые роли Марк Уильямс сыграл в «Обществе драмы» при Оксфордском университете. Позже участвовал в постановках «Королевской шекспировской труппы», а также исполнял роли в Национальном театре Великобритании. В юности активно участвовал в юмористических телешоу, поэтому многие знают его как талантливого комика. Дебют в кино состоялся в 1982 г. в картине «Привилегированные», затем он сыграл в эпизоде киноленты «Пик сезона», в сериале «Большие надежды». В 1996 г. появился в семейном комедийном фильме «101 далматинец». В 2002 г. в карьере актера появилась звездная сага о Гарри Поттере, сделавшая его узнаваемым и популярным. В этом фильме Марк Уильямс предстал в образе Артура Уизли. Еще один важный для актера проект – «Отец Браун», в котором ему досталась главная роль. С 2020 г. стал режиссером, продюсером и сценаристом картины «Честный вор». Любители документальных фильмов знают артиста как ведущего проектов «Большие взрывы Марка Уильямса», «Марк Уильямс на рельсах» и «Индустриальные откровения».