Каникулы Валери (фильм, 2019) смотреть онлайн

Девочка-ботаник решает притвориться своей красивой, но не существующей сестрой-близнецом из Калифорнии, чтобы стать самой популярной девочкой в школе. Когда все идет не по плану, она понимает, что быть самой собой �гораздо важнее.



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