Каникулы Валери
Wink
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Каникулы Валери
8.02019, Teenage Girl: Valerie's Holiday
Комедия, Драма84 мин12+
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Каникулы Валери (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Девочка-ботаник решает притвориться своей красивой, но не существующей сестрой-близнецом из Калифорнии, чтобы стать самой популярной девочкой в школе. Когда все идет не по плану, она понимает, что быть самой собой гораздо важнее.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Каникулы Валери»