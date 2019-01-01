8.02019, Teenage Girl: Valerie's Holiday
Комедия, Драма84 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Каникулы Валери (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Девочка-ботаник решает притвориться своей красивой, но не существующей сестрой-близнецом из Калифорнии, чтобы стать самой популярной девочкой в школе. Когда все идет не по плану, она понимает, что быть самой собой �гораздо важнее.
Каникулы Валери смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.4 IMDb
- АЛРежиссёр
Аарон
Ли Лопез
- ВХАктриса
Валерия
Хауреги
- ПЧАктриса
Паулина
Чавес
- ДБАктёр
Джесси
Боррего
- УОАктёр
Уильям
Остин Баркер
- КРАктриса
Катерина
Ракоски
- АААктриса
Алексис
Агуалло
- КТАктриса
Клэр
Таблицо
- ДРАктриса
Джейден
Райли Хуарес
- ПМАктёр
Пол
Мэттью Лопес
- СНАктриса
Сандра
Нори
- АЛСценарист
Аарон
Ли Лопез
- САПродюсер
Стивен
Аллен Гутьеррез
- РСПродюсер
Р.
Скотт Леиск
- АЛПродюсер
Аарон
Ли Лопез
- ПМПродюсер
Пол
Мэттью Лопес
- ДГХудожница
Джеки
Гутьеррез
- АЛМонтажёр
Аарон
Ли Лопез
- АМОператор
Амза
Моглан