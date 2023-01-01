Идеальная зависимость (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

После того как талантливая тренер обнаруживает, что бойфренд изменяет ей с ее же сестрой, она решает отомстить, начав тренировать его противника на ринге. Откровенная мелодрама от создателей франшизы «После».



Когда-то у Сиенны и Джэкса был почти идеальный роман. Он — талантливый боец MMA, она — одаренный тренер, способная раскрыть таланты своих подопечных. Но вот однажды Сиенна застает Джэкса в постели со своей сестрой Бэт. После этого ее мир переворачивается с ног на голову: она съезжает с общей квартиры и пытается начать все заново. По стечению обстоятельств Сиенна оказывается соседкой Кэйдена — будущего противника Джэкса, с которым тот должен встретиться на ближайшем турнире. Девушка берется тренировать нового знакомого в надежде отомстить бывшему бойфренду и к своему удивлению понимает, что в ее сердце начинает зарождаться любовь.



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