В порту (фильм, 1954) смотреть онлайн

В центре сюжета судьба простого докера - Терри Мэллоу, терзающегося сомнениями и решающего встать на путь восстановления справедливости, после того как выясняется, что он работает на настоящего гангстера - коррумпированного босса портовых докеров Джонни Фрэндли.



В порту смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.