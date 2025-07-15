�В порту (фильм, 1954) смотреть онлайн
1954, On the Waterfront
Драма, Криминал103 мин16+
Контент станет доступным 15.07.2025
О фильме
В центре сюжета судьба простого докера - Терри Мэллоу, терзающегося сомнениями и решающего встать на путь восстановления справедливости, после того как выясняется, что он работает на настоящего гангстера - коррумпированного босса портовых докеров Джонни Фрэндли.
В порту смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЭКРежиссёр
Элиа
Казан
- Актёр
Марлон
Брандо
- КМАктёр
Карл
Молден
- ЛДАктёр
Ли
Дж. Кобб
- ЕМАктриса
Ева
Мари Сэйнт
- ПХАктёр
Пэт
Хеннинг
- ДФАктёр
Джон
Ф. Хэмилтон
- ЛЭАктёр
Лейф
Эриксон
- ДУАктёр
Джеймс
Уэстерфилд
- ТГАктёр
Тони
Галенто
- ТМАктёр
Тами
Морьелло
- ДХАктёр
Джон
Хелдабрэнд
- РБАктёр
Руди
Бонд
- ДБАктёр
Дон
Блэкман
- БШСценарист
Бадд
Шульберг
- РССценарист
Роберт
Сьодмак
- СШПродюсер
Сэм
Шпигель
- БКОператор
Борис
Кауфман
- ЛБКомпозитор
Леонард
Бернстайн