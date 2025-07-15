В порту
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В порту

В порту (фильм, 1954) смотреть онлайн

1954, On the Waterfront
Драма, Криминал103 мин16+

Контент станет доступным 15.07.2025

О фильме

В центре сюжета судьба простого докера - Терри Мэллоу, терзающегося сомнениями и решающего встать на путь восстановления справедливости, после того как выясняется, что он работает на настоящего гангстера - коррумпированного босса портовых докеров Джонни Фрэндли.

В порту смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «В порту»