Ты просто космос (Фильм 2023 год) смотреть онлайн

7.22023, If You Were the Last
Фантастика, Мелодрама87 мин18+

О фильме

Двое астронавтов, застрявших в сломанном космическом корабле, пытаются понять, есть ли между ними чувства. Романтическая комедия «Ты просто космос» — фильм с Энтони Маки о человеческих отношениях в самых странных ситуациях.

Во время долгого космического полета корабль, на котором летели астронавты Джейн и Адам, ломается где-то между Сатурном и Юпитером. Три года они дрейфуют в вакууме, и у них есть все для выживания. Они спасаются от одиночества в компании друг друга и живут по установленному расписанию: каждый день Джейн пытается починить корабль, а Адам присматривает за космическим садом. В один из обычных вечеров Адам неожиданно предлагает Джейн заняться любовью. Это запускает череду событий, которая может повлиять на близкую дружбу двух астронавтов.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb