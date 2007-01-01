Сделка
Wink
Фильмы
Сделка
8.02007, The Deal
Мелодрамы, Комедии89 мин18+

Сделка (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Продюсер - неудачник Чарли Бёрнс уже отчаялся вернуться в кинобизнес. Однажды он показал безнадежный сценарий своего племянника–дебютанта на студии. Удивительно, но кинобоссы отвалили круглую сумму на постановку обреченного на провал фильма. Однако Чарли снова круто «повезло»: исполнителя главной роли похитили, и студия разрывает контракт. Горе-продюсер и администратор студии ввяжутся в невероятные приключения и грандиозные авантюры, лишь бы закончить съемки. Вдвоем они свернут горы и повернут удачу к себе лицом.

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Страна
Канада, США, ЮАР
Жанр
Комедии, Мелодрамы
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сделка»