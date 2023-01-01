Вдохновение (фильм, 1931) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
В Париже модель Ивонн Вэлберт была увековечена живописцами, скульпторами и автором книги о любви. О ней говорят, что она широко известна «как Эйфелева башня». Популярная и свободная духом, красавица не знающая, что такое любовь, многих мужчин сводила с ума и служила Вдохновением для некоторых из величайших художников и писателей Европы. На богемной вечеринке, Ивонн становится скучно: одни и те же лица, одни и те же сплетни. Ивонн в плохом настроении до тех пор, пока она не замечает красавчика Андре Монтелла, который, к ее удивлению, не художник, а студент Департамента консульской службы.
Ивонн покидает с ним вечеринку. Она сама не замечает, что вскоре не только увлеклась молодым человеком, но и романтические отношения перерастают в глубокую любовь, ради которой она готова отказаться от привычной комфортной жизни. Но прошлое преследует ее по пятам и встает грозным призраком между влюбленными. Ивонн понимает, что любовь обоюдоострое оружие, которое часто требует жертвенности…
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Рейтинг
- КБРежиссёр
Кларенс
Браун
- МРАктриса
Марджори
Рэмбо
- ЭМАктёр
Эдвин
Максвелл
- ОААктёр
Оскар
Апфель
- БМАктриса
Берил
Мерсер
- ДМАктриса
Джоан
Марш
- ЛСАктёр
Льюис
Стоун
- РМАктёр
Роберт
Монтгомери
- ГГАктриса
Грета
Гарбо
- ДМАктёр
Джон
Мильян
- ДМСценарист
Джин
Марки
- АДСценарист
Альфонс
Доде
- КБПродюсер
Кларенс
Браун
- ИТПродюсер
Ирвинг
Тальберг
- СГХудожник
Седрик
Гиббонс
- АХудожник
Адриан
- КАМонтажёр
Конрад
А. Нервиг
- УЭКомпозитор
Уильям
Экст