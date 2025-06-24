Давайте потанцуем
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Давайте потанцуем
8.71937, Shall We Dance
Мюзикл, Мелодрама108 мин18+

Давайте потанцуем (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Танцовщик Пит Питере - гениальный мастер своего жанра. Его импресарио и продюсер Джеффри, чтобы заинтриговать публику, выдаёт его за русского по фамилии Петров. Однако «Петрова» все время тянет танцевать что-то «несерьезное», в основном степ.
К тому же он неравнодушен к танцовщице и актрисе Линде Кин, которая успешно выступает с танцевальными номерами. И он решает, что девушка должна танцевать только с ним. Чтобы познакомиться и завоевать сердце красавицы, танцор идет на различные ухищрения, порой очень комичные...

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Давайте потанцуем»