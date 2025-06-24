Давайте потанцуем (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Танцовщик Пит Питере - гениальный мастер своего жанра. Его импресарио и продюсер Джеффри, чтобы заинтриговать публику, выдаёт его за русского по фамилии Петров. Однако «Петрова» все время тянет танцевать что-то «несерьезное», в основном степ.
К тому же он неравнодушен к танцовщице и актрисе Линде Кин, которая успешно выступает с танцевальными номерами. И он решает, что девушка должна танцевать только с ним. Чтобы познакомиться и завоевать сердце красавицы, танцор идет на различные ухищрения, порой очень комичные...
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МСРежиссёр
Марк
Сэндрич
- ФААктёр
Фред
Астер
- ДРАктриса
Джинджер
Роджерс
- ЭЭАктёр
Эдвард
Эверетт Хортон
- ЭБАктёр
Эрик
Блор
- ДКАктёр
Джером
Кауэн
- КГАктриса
Кетти
Галлиан
- УБАктёр
Уильям
Брисбейн
- ЭШАктриса
Энн
Шоумэйкер
- ХХАктриса
Харриет
Хоктор
- НЭАктёр
Норман
Эйнсли
- БААктёр
Бен
Александр
- ШБАктёр
Шервуд
Бэйли
- МБАктёр
Мэттью
Болтон
- ГБАктёр
Гарри
Бауэн
- СБАктёр
Сидни
Брейси
- АССценарист
Аллан
Скотт
- ЭПСценарист
Эрнест
Пагано
- ЭХСценарист
Эдмунд
Х. Норт
- ПСПродюсер
Пандро
С. Берман
- ВНХудожник
Ван
Нест Полглейс
- ДАОператор
Дэвид
Абель