Мальтийский сокол (фильм, 1941) смотреть онлайн бесплатно

8.41941, The Maltese Falcon
Мелодрама, Криминал100 мин12+
О фильме
Частный детектив Сэм Спэйд начинает смертельную охоту за таинственно исчезнувшей бесценной статуэткой «мальтийского сокола».
Рейтинг
- ДХРежиссёр
Джон
Хьюстон
- ГДАктриса
Глэдис
Джордж
- СГАктёр
Сидни
Гринстрит
- БМАктёр
Бартон
МакЛэйн
- ИКАктёр
Илайша
Кук мл.
- ХБАктёр
Хамфри
Богарт
- ПЛАктёр
Петер
Лорре
- ЛПАктриса
Ли
Патрик
- УБАктёр
Уорд
Бонд
- ДКАктёр
Джером
Кауэн
- МААктриса
Мэри
Астор
- ДХСценарист
Дэшил
Хэммет
- ДХСценарист
Джон
Хьюстон
- ХБПродюсер
Хэл
Б. Уоллис
- ОХудожник
Орри-Келли
- ТРМонтажёр
Томас
Ричардс
- АДКомпозитор
Адольф
Дойч