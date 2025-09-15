Онегин (фильм, 1998) смотреть онлайн

Столичный повеса наследует имение дяди и влюбляет в себя молодую девушку, живущую по соседству. Однако он сам не готов ответить на ее чувства. Английская экранизация классического романа в стихах Александра Пушкина «Онегин» — фильм с Рэйфом Файнсом и Лив Тайлер о любви, которая ведет к трагедии.



Евгений Онегин, беззаботный молодой человек из Санкт-Петербурга, получает известие о тяжелой болезни своего дяди. Евгений отправляется к нему в поместье, но не успевает попрощаться — дядя умирает до приезда племянника. Унаследовав имение, Онегин остается там и начинает общаться с соседями: поэтом Владимиром Ленским, а также вдовой Лариной и ее двумя дочерьми, Ольгой и Татьяной. Совсем еще юная Татьяна тут же влюбляется в Евгения, совсем не похожего на мужчин, которые ее окружают. Однако Онегин слишком циничен и свободолюбив, чтобы ответить девушке взаимностью. Его отказ запускает цепочку событий, которая изменит их жизни навсегда.



