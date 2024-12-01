Фильм «Мертвые не причиняют боли» (2023) — авторское кино в эстетике вестерна. История о женщине, вынужденной бороться за любовь и свободу в мире мужчин.



Цветочница Вивьен очень свободолюбивая натура: вместо богатого поклонника-антиквара она выбирает простого датского плотника и уезжает с ним в Неваду. Они живут в далекой глуши, но девушка вскоре привыкает и смиряется с такой реальностью. Однако теперь ее возлюбленного забирает Гражданская война, и ей одной предстоит выживать в этом жестоком мире, где на столь высоко ценимую ей свободу постоянно покушаются. Получится ли у Вивьен отстоять себя и дождаться мужа с войны?



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