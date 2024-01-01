Рождественский дом (фильм, 2024) смотреть онлайн

Девушка решает возродить дух Рождества в семейном доме, прежде чем его продать. Однако встреча с давней любовью меняет ее планы. Ромком «Рождественский дом» — фильм, способный подарить праздничное настроение.



Шеф-повар Стейси приезжает в семейный дом спустя пять лет после смерти отца. Вместе с сестрой они решают, что настало время его продавать, тем более, что Стейси собирается переезжать в Италию, где у нее уже назначена дата свадьбы. Единственное время, когда Стейси свободна от дел — Рождество. Прибыв в дом, где она провела так много времени в детстве, девушка решает воссоздать атмосферу, которая царила здесь на семейные праздники. Стейси обращается за помощью к подруге Росс, которая советует нанять для этой работы Джеймса, лучшего прораба в городе. Проблема в том, что Стейси когда-то встречалась с ним, и с тех пор они не разговаривали целых семь лет. Тем не менее она соглашается на предложение Росс, и это запускает череду удивительных событий.



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