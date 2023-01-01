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Лучшие фильмы по рейтингу
9.5
Леон
1994, 124 мин
9.6
Терминатор 2: Судный день
1991, 147 мин
Бесплатно
9.7
Собачье сердце
1988, 130 мин
Бесплатно
9.5
Пианист
2002, 142 мин
9.5
Лед 3
2024, 134 мин
9.5
Ханума
1978, 138 мин
Бесплатно
9.6
На войне как на войне
1968, 107 мин
Бесплатно
9.7
Дангал. Слово борца
2016, 154 мин
9.0
Одержимость
2013, 102 мин
9.5
Достучаться до небес
1997, 85 мин
9.7
Брат
1997, 95 мин
9.0
Остров проклятых
2009, 132 мин
9.7
Вам и не снилось...
1980, 86 мин
Бесплатно
9.1
Новый кинотеатр «Парадизо»
1988, 117 мин
Бесплатно
9.6
Доживем до понедельника
1968, 100 мин
Бесплатно
9.6
Укрощение строптивого
1980, 102 мин
Бесплатно
9.5
Мой Хатико
2023, 119 мин
Бесплатно
9.4
Лев
2016, 113 мин
9.6
Максим Перепелица
1956, 105 мин
Бесплатно
9.6
Три тополя на Плющихе
1968, 74 мин
Бесплатно
9.3
Творение Господне
2004, 105 мин
9.7
Брат 2
2000, 122 мин
9.6
Самый быстрый Indian
2005, 121 мин
Бесплатно
9.6
Вдовы
1976, 84 мин
Бесплатно
9.6
Хроника пикирующего бомбардировщика
1967, 74 мин
Бесплатно
9.4
Малышка на миллион
2004, 127 мин
Бесплатно
9.3
Гонка
2013, 117 мин
9.3
Завтра была война
1987, 84 мин
Бесплатно
9.4
Всегда
2011, 101 мин
Бесплатно
9.5
Живет такой парень
1964, 94 мин
Бесплатно
9.6
Труффальдино из Бергамо
1976, 129 мин
Бесплатно
9.2
Проверка на дорогах
1971, 91 мин
Бесплатно
9.5
Война
2002, 119 мин
9.5
Женя, Женечка и «Катюша»
1967, 80 мин
Бесплатно
8.8
Пожары
2010, 125 мин
Бесплатно
8.7
Город Бога
2002, 124 мин
Бесплатно
9.1
Тэмпл Грандин
2010, 104 мин
9.5
Когда деревья были бо�льшими
1961, 89 мин
Бесплатно
9.6
Родная кровь
1963, 85 мин
Бесплатно
9.5
Приходите завтра...
1962, 92 мин
9.6
Дело было в Пенькове
1957, 94 мин
Бесплатно
9.2
Чудо в камере № 7
2012, 122 мин
Бесплатно
9.6
Небесный тихоход
1945, 80 мин
9.3
Апокалипсис
2006, 132 мин
9.7
Весна на Заречной улице
1956, 90 мин
9.5
Иван Макарович
1968, 80 мин
Бесплатно
8.6
Паразиты
2019, 126 мин
9.5
Пятый элемент
1997, 120 мин