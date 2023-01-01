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Лучшие фильмы по рейтингу

Лучшие фильмы по рейтингу

ФильмыДля детей
Постер к фильму Леон 1994
9.5

Леон

1994, 124 мин
Постер к фильму Терминатор 2: Судный день 1991
9.6

Терминатор 2: Судный день

1991, 147 мин
Бесплатно
Постер к фильму Собачье сердце 1988
9.7

Собачье сердце

1988, 130 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пианист 2002
9.5

Пианист

2002, 142 мин
Постер к фильму Лед 3 2024
9.5

Лед 3

2024, 134 мин
Постер к фильму Ханума 1978
9.5

Ханума

1978, 138 мин
Бесплатно
Постер к фильму На войне как на войне 1968
9.6

На войне как на войне

1968, 107 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дангал. Слово борца 2016
9.7

Дангал. Слово борца

2016, 154 мин
Постер к фильму Одержимость 2013
9.0

Одержимость

2013, 102 мин
Постер к фильму Достучаться до небес 1997
9.5

Достучаться до небес

1997, 85 мин
Постер к фильму Брат 1997
9.7

Брат

1997, 95 мин
Постер к фильму Остров проклятых 2009
9.0

Остров проклятых

2009, 132 мин
Постер к фильму Вам и не снилось... 1980
9.7

Вам и не снилось...

1980, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Новый кинотеатр «Парадизо» 1988
9.1

Новый кинотеатр «Парадизо»

1988, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Доживем до понедельника 1968
9.6

Доживем до понедельника

1968, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Укрощение строптивого 1980
9.6

Укрощение строптивого

1980, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой Хатико 2023
9.5

Мой Хатико

2023, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лев 2016
9.4

Лев

2016, 113 мин
Постер к фильму Максим Перепелица 1956
9.6

Максим Перепелица

1956, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Три тополя на Пл�ющихе 1968
9.6

Три тополя на Плющихе

1968, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Творение Господне 2004
9.3

Творение Господне

2004, 105 мин
Постер к фильму Брат 2 2000
9.7

Брат 2

2000, 122 мин
Постер к фильму Самый быстрый Indian 2005
9.6

Самый быстрый Indian

2005, 121 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вдовы 1976
9.6

Вдовы

1976, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хроника пикирующего бомбардировщика 1967
9.6

Хроника пикирующего бомбардировщика

1967, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Малышка на миллион 2004
9.4

Малышка на миллион

2004, 127 мин
Бесплатно
Постер к фильму Гонка 2013
9.3

Гонка

2013, 117 мин
Постер к фильму Завтра была война 1987
9.3

Завтра была война

1987, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Всегда 2011
9.4

Всегда

2011, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Живет такой парень 1964
9.5

Живет такой парень

1964, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Труффальдино из Бергамо 1976
9.6

Труффальдино из Бергамо

1976, 129 мин
Бесплатно
Постер к фильму Проверка на дорогах 1971
9.2

Проверка на дорогах

1971, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Война 2002
9.5

Война

2002, 119 мин
Постер к фильму Женя, Женечка и «Катюша» 1967
9.5

Женя, Женечка и «Катюша»

1967, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пожары 2010
8.8

Пожары

2010, 125 мин
Бесплатно
Постер к фильму Город Бога 2002
8.7

Город Бога

2002, 124 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тэмпл Грандин 2010
9.1

Тэмпл Грандин

2010, 104 мин
Постер к фильму Когда деревья были большими 1961
9.5

Когда деревья были большими

1961, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Родная кровь 1963
9.6

Родная кровь

1963, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Приходите завтра... 1962
9.5

Приходите завтра...

1962, 92 мин
Постер к фильму Дело было в Пенькове 1957
9.6

Дело было в Пенькове

1957, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Чудо в камере № 7 2012
9.2

Чудо в камере № 7

2012, 122 мин
Бесплатно
Постер к фильму Небесный тихоход 1945
9.6

Небесный тихоход

1945, 80 мин
Постер к фильму Апокалипсис 2006
9.3

Апокалипсис

2006, 132 мин
Постер к фильму Весна на Заречной улице 1956
9.7

Весна на Заречной улице

1956, 90 мин
Постер к фильму Иван Макарович 1968
9.5

Иван Макарович

1968, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Паразиты 2019
8.6

Паразиты

2019, 126 мин
Постер к фильму Пятый элемент 1997
9.5

Пятый элемент

1997, 120 мин