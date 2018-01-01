Касабланка (фильм, 1942) смотреть онлайн бесплатно

Американский экспат встречает в собственном ночном клубе бывшую возлюбленную. Она хочет получить документы для путешествия по оккупированной немцами Европе, а он — разобраться в старых обидах. Легендарная романтическая драма «Касабланка» — фильм с Ингрид Бергман и Хамфри Богартом, ставший классикой голливудского кино.



В декабре 1941 года в руки Рика Блейна, хозяина популярного ночного клуба в Касабланке, попадают уникальные документы. Их владелец сможет спокойно путешествовать по европейским территориям, занятым немецкими оккупантами, и даже выехать в США. Преступника, который раньше владел бумагами, арестовывают, и заполучить их пытаются бывшая любовница Рика по имени Ильза Лунд и ее муж, чешский сопротивленец Виктор Ласло. Когда-то Рик и Ильза собирались вместе бежать из Парижа, но девушка бесследно исчезла. Это разбило Рику сердце, и теперь он не спешит ей помогать. Тем временем Ласло привлекает внимание немецкого майора по фамилии Штрассер.



Удастся ли Рику и Ильзе разобраться в своих чувствах и сбежать, расскажет фильм «Касабланка» (1942), смотреть онлайн который можно на Wink.



Касабланка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.