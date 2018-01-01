Касабланка (фильм, 1942) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Американский экспат встречает в собственном ночном клубе бывшую возлюбленную. Она хочет получить документы для путешествия по оккупированной немцами Европе, а он — разобраться в старых обидах. Легендарная романтическая драма «Касабланка» — фильм с Ингрид Бергман и Хамфри Богартом, ставший классикой голливудского кино.
В декабре 1941 года в руки Рика Блейна, хозяина популярного ночного клуба в Касабланке, попадают уникальные документы. Их владелец сможет спокойно путешествовать по европейским территориям, занятым немецкими оккупантами, и даже выехать в США. Преступника, который раньше владел бумагами, арестовывают, и заполучить их пытаются бывшая любовница Рика по имени Ильза Лунд и ее муж, чешский сопротивленец Виктор Ласло. Когда-то Рик и Ильза собирались вместе бежать из Парижа, но девушка бесследно исчезла. Это разбило Рику сердце, и теперь он не спешит ей помогать. Тем временем Ласло привлекает внимание немецкого майора по фамилии Штрассер.
Рейтинг
- МКРежиссёр
Майкл
Кёртиц
- ХБАктёр
Хамфри
Богарт
- ИБАктриса
Ингрид
Бергман
- ПХАктёр
Пол
Хенрейд
- КРАктёр
Клод
Рейнс
- КФАктёр
Конрад
Фейдт
- СГАктёр
Сидни
Гринстрит
- ПЛАктёр
Петер
Лорре
- ШШАктёр
Ш.З.
Шакалль
- МЛАктриса
Мадлен
ЛеБо
- ДУАктёр
Дули
Уилсон
- ДДСценарист
Джулиус
Дж. Эпштейн
- ХКСценарист
Ховард
Кох
- КРСценарист
Кэйси
Робинсон
- ХБПродюсер
Хэл
Б. Уоллис
- ДЛПродюсер
Джек
Л. Уорнер
- КЮХудожник
Карл
Юлес Вайль
- ОХудожник
Орри-Келли
- ДДХудожник
Джордж
Джеймс Хопкинс
- МШКомпозитор
Макс
Штайнер