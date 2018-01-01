Wink
Касабланка
Актёры и съёмочная группа фильма «Касабланка»

Режиссёры

Майкл Кёртиц

Michael Curtiz
Режиссёр

Актёры

Хамфри Богарт

Humphrey Bogart
АктёрRick Blaine
Ингрид Бергман

Ingrid Bergman
АктрисаIlsa Lund
Пол Хенрейд

Paul Henreid
АктёрVictor Laszlo
Клод Рейнс

Claude Rains
АктёрCaptain Louis Renault
Конрад Фейдт

Conrad Veidt
АктёрMajor Heinrich Strasser
Сидни Гринстрит

Sydney Greenstreet
АктёрSignor Ferrari
Петер Лорре

Peter Lorre
АктёрUgarte
Ш.З. Шакалль

S.Z. Sakall
АктёрCarl (в титрах: S.K. Sakall)
Мадлен ЛеБо

Madeleine LeBeau
АктрисаYvonne (в титрах: Madeleine LeBeau)
Дули Уилсон

Dooley Wilson
АктёрSam

Сценаристы

Джулиус Дж. Эпштейн

Julius J. Epstein
Сценарист
Ховард Кох

Howard Koch
Сценарист
Кэйси Робинсон

Casey Robinson
Сценарист

Продюсеры

Хэл Б. Уоллис

Hal B. Wallis
Продюсер
Джек Л. Уорнер

Jack L. Warner
Продюсер

Художники

Карл Юлес Вайль

Carl Jules Weyl
Художник
Орри-Келли

Orry-Kelly
Художник
Джордж Джеймс Хопкинс

George James Hopkins
Художник

Композиторы

Макс Штайнер

Max Steiner
Композитор