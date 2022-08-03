Новые времена
Wink
Фильмы
Новые времена

Новые времена (фильм, 1936) смотреть онлайн бесплатно

9.31936, Modern Times
Драма, Мелодрама83 мин18+

О фильме

«Новые времена» — это эмоциональный, выдержанный в комическом ключе, отклик на перекосы машинной эпохи. Маленький Бродяга не желает быть «винтиком» в огромной мега-машине промышленного производства и так похожего на него человеческого общества. Чарли сражается с богачами, всесильными полицейскими, бездушными начальниками конвейерного производства.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новые времена»