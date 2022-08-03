Новые времена (фильм, 1936) смотреть онлайн бесплатно

«Новые времена» — это эмоциональный, выдержанный в комическом ключе, отклик на перекосы машинной эпохи. Маленький Бродяга не желает быть «винтиком» в огромной мега-машине промышленного производства и так похожего на него человеческого общества. Чарли сражается с богачами, всесильными полицейскими, бездушными начальниками конвейерного производства.

