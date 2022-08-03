Новые времена (фильм, 1936) смотреть онлайн бесплатно
9.31936, Modern Times
Драма, Мелодрама83 мин18+
О фильме
«Новые времена» — это эмоциональный, выдержанный в комическом ключе, отклик на перекосы машинной эпохи. Маленький Бродяга не желает быть «винтиком» в огромной мега-машине промышленного производства и так похожего на него человеческого общества. Чарли сражается с богачами, всесильными полицейскими, бездушными начальниками конвейерного производства.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb
- Режиссёр
Чарльз
Чаплин
- Актёр
Чарльз
Чаплин
- ПГАктриса
Полетт
Годдар
- ГБАктёр
Генри
Бергман
- ТСАктёр
Тайни
Сэндфорд
- ЧКАктёр
Честер
Конклин
- ХМАктёр
Хэнк
Манн
- СБАктёр
Стэнли
Блистоун
- АЭАктёр
Аль
Эрнест Гарсиа
- РААктёр
Ричард
Александр
- СРАктёр
Сесил
Рейнольдс
- Сценарист
Чарльз
Чаплин
- Продюсер
Чарльз
Чаплин
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Консовский
- Монтажёр
Чарльз
Чаплин
- ИХОператор
Ира
Х. Морган
- РТОператор
Роланд
Тотеро
- Композитор
Чарльз
Чаплин