Новые времена
Актёры и съёмочная группа фильма «Новые времена»

Режиссёры

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Режиссёр

Актёры

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
АктёрA Factory Worker (в титрах: Charlie Chaplin)
Полетт Годдар

Paulette Goddard
АктрисаA Gamin
Генри Бергман

Henry Bergman
АктёрCafe Proprietor
Тайни Сэндфорд

Tiny Sandford
АктёрBig Bill (в титрах: Stanley Sandford)
Честер Конклин

Chester Conklin
АктёрMechanic
Хэнк Манн

Hank Mann
АктёрBurglar
Стэнли Блистоун

Stanley Blystone
АктёрGamin's Father
Аль Эрнест Гарсиа

Al Ernest Garcia
АктёрPresident of the Electro Steel Corp. (в титрах: Allan Garcia)
Ричард Александр

Richard Alexander
АктёрPrison Cellmate (в титрах: Dick Alexander)
Сесил Рейнольдс

Cecil Reynolds
АктёрMinister

Сценаристы

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Сценарист

Продюсеры

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Консовский

Актёр дубляжа

Монтажёры

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Монтажёр

Операторы

Ира Х. Морган

Ira H. Morgan
Оператор
Роланд Тотеро

Roland Totheroh
Оператор

Композиторы

Чарльз Чаплин

Charles Chaplin
Композитор