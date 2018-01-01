WinkФильмыНовые временаАктёры и съёмочная группа фильма «Новые времена»
Актёры и съёмочная группа фильма «Новые времена»
Режиссёры
Актёры
АктёрA Factory Worker (в титрах: Charlie Chaplin)
Чарльз ЧаплинCharles Chaplin
АктрисаA Gamin
Полетт ГоддарPaulette Goddard
АктёрCafe Proprietor
Генри БергманHenry Bergman
АктёрBig Bill (в титрах: Stanley Sandford)
Тайни СэндфордTiny Sandford
АктёрMechanic
Честер КонклинChester Conklin
АктёрBurglar
Хэнк МаннHank Mann
АктёрGamin's Father
Стэнли БлистоунStanley Blystone
АктёрPresident of the Electro Steel Corp. (в титрах: Allan Garcia)
Аль Эрнест ГарсиаAl Ernest Garcia
АктёрPrison Cellmate (в титрах: Dick Alexander)
Ричард АлександрRichard Alexander
АктёрMinister