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Научная фантастика
7.5
Дыши!
2024, 93 мин
7.0
Реплика
2024, 121 мин
8.2
Мой сосед — пришелец
2024, 148 мин
5.8
УничтоЖанна
2024, 98 мин
Бесплатно
4.8
Империя
2024, 105 мин
7.4
Пришелец
2024, 73 мин
7.1
Ускорение
2024, 107 мин
7.9
Мужик-медведь
2023, 93 мин
7.8
В теле убийцы
2023, 101 мин
6.1
Рубеж выживания
2023, 112 мин
Бесплатно
7.8
Луна
2023, 124 мин
6.3
Беспредельные путешествия во времени
2023, 86 мин
Бесплатно
5.2
Последний из нас
2023, 92 мин
8.2
Тимир
2023, 90 мин
�Бесплатно
5.6
Хроники апокалипсиса
2023, 81 мин
Бесплатно
8.0
Любовь-морковь: Восстание машин
2023, 90 мин
Бесплатно
7.6
Иллюзия превосходства
2023, 101 мин
Бесплатно
8.2
Джулс
2023, 83 мин
Бесплатно
8.7
Круче некуда
2023, 98 мин
5.9
Космос. Смерть. Роботы
2023, 83 мин
6.4
Катастрофа
2023, 96 мин
8.0
Блуждающая земл�я 2
2023, 166 мин
6.0
Мерцание
2023, 92 мин
7.2
Странный дом
2023, 77 мин
5.7
Метаморф
2023, 101 мин
Бесплатно
7.7
Миссия «НЛО»
2022, 110 мин
Бесплатно
7.1
Новая реальность
2022, 81 мин
5.8
Трансформация
2022, 106 мин
Бесплатно
7.1
Воины будущего
2022, 69 мин
Бесплатно
7.5
Сквозь время
2022, 100 мин
Бесплатно
7.3
Добыча: Легенда о Карноктусе
2022, 89 мин
7.2
Поле битвы: Падение мира
2022, 101 мин
5.3
Сверхъестественное. Прибытие
2022, 97 мин
5.0
Реинкарнация: Сбой системы
2022, 90 мин
7.4
Больше, чем люди
2022, 91 мин
Бесплатно
7.6
Мой монстр
2022, 88 мин
4.1
Преступления будущего
2022, 102 мин
6.1
Куб: Игра на выживание
2022, 97 мин
8.8
Я на перемотке!
2022, 84 мин
6.0
Астронавт
2022, 97 мин
8.6
Хронос
2022, 98 мин
Бесплатно
6.6
Эра выживания
2022, 109 мин
7.0
Подруга с того света
2022, 79 мин
7.4
Обратимая реальность
2022, 80 мин
Бесплатно
5.0
Связь
2021, 76 мин
Бесплатно
5.1
Этот новый мир
2021, 67 мин
7.2
Дальний космос
2021, 111 мин
4.9
Узники страны призраков
2021, 98 мин
Бесплатно