Пилигрим
Wink
Фильмы
Пилигрим
6.62023, The Nomad
Фантастика, Триллер80 мин18+

Пилигрим (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Молодая журналистка освещает шокирующую историю обубийствах священников. Помере продвижения расследования онасталкивается лицом клицу субийцей иначинает испытывать кнему симпатию.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
3.4 IMDb