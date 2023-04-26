Мой монстр (фильм, 2022) смотреть онлайн

Мой монстр
7.72022, Di di guai wu
Фантастика, Боевик88 мин16+
О фильме

Китайский приключенческий фильм о вырвавшемся на свободу гигантском существе — с устрашающей внешностью, но добрым сердцем. Группа шахтеров подрывает стену пещеры, чтобы проложить новый тоннель. На другой стороне оказывается логово неизвестного науке чудовища, которое жестоко расправляется с потревожившими его покой людьми. Те, кто успевает спастись, замуровывают вход, но случайно выносят одно из яиц существа. Оно попадает к сборщику мусора Лао и его маленькому сыну Сяо Цзе. Вскоре из яйца вылупляется детеныш. Он нападает на отца и ребенка, но те дают ему отпор. Правда, заодно они окончательно выводят из себя монстра из пещеры, который похищает Сяо. Теперь Лао придется объединить усилия с двумя криптозоологами, чтобы найти сына, прежде чем шахту заполнят ядовитым газом. Тем временем, попав в пещеру к чудовищу, Сяо понимает, что оно вовсе не такое свирепое, как кажется на первый взгляд.

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.8 IMDb