Мой монстр (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Китайский приключенческий фильм о вырвавшемся на свободу гигантском существе — с устрашающей внешностью, но добрым сердцем. Группа шахтеров подрывает стену пещеры, чтобы проложить новый тоннель. На другой стороне оказывается логово неизвестного науке чудовища, которое жестоко расправляется с потревожившими его покой людьми. Те, кто успевает спастись, замуровывают вход, но случайно выносят одно из яиц существа. Оно попадает к сборщику мусора Лао и его маленькому сыну Сяо Цзе. Вскоре из яйца вылупляется детеныш. Он нападает на отца и ребенка, но те дают ему отпор. Правда, заодно они окончательно выводят из себя монстра из пещеры, который похищает Сяо. Теперь Лао придется объединить усилия с двумя криптозоологами, чтобы найти сына, прежде чем шахту заполнят ядовитым газом. Тем временем, попав в пещеру к чудовищу, Сяо понимает, что оно вовсе не такое свирепое, как кажется на первый взгляд.
СтранаКитай
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- ВВАктёр
Вэй
Вэй
- ВЛАктриса
Вэй
Лу
- ЛЦАктёр
Лу
Цзиньхао
- ЧЧАктёр
Чжан
Чуньчжун
- ЮДАктёр
Юэ
Дунфэн
- ЛЖАктриса
Ли
Жоси
- ЧШАктёр
Чжан
Шуанли
- ЛХАктёр
Лю
Ханъюй
- НХСценарист
Ню
Хуань
- ЛЧПродюсер
Линь
Чжэньчжао
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- РНАктёр дубляжа
Роман
Никитин
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Красиков