Счастливого дня мести (фильм, 2024) смотреть онлайн

Молодой человек попадает во временную петлю, в которой он раз за разом расправляется с убийцей своей девушки. Фантастический триллер из Японии «Счастливого дня мести» — фильм 2024 года о пустоте гнева.



Дзюн в глубокой депрессии после жестокой смерти своей девушки Юи. Ему кажется, что единственный способ справиться с чувствами — отомстить ее убийце по имени Мизогучи. Дзюн тщательно готовится и исполняет план расправы, но, проснувшись, понимает, что новый день не наступил, Мизогучи все еще жив и его нужно убивать снова. Это повторяется снова и снова, и Дзюн понимает, что во временную петлю попал не только он, но и Мизогучи. Убийца знает, что за ним идет бесконечная охота, и не может сделать ничего, чтобы ее остановить.



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