Звездный беглец (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме
Мужчина, который семь лет провел в плену у пришельцев, возвращается на Землю, вызывая хаос и разрушения. Фантастический боевик «Звездный беглец» — фильм о стремлении к свободе не смотря ни на что.
Куэйд Бренсон собирался отпраздновать помолвку с любимой девушкой, когда его внезапно похитили инопланетяне. С тех пор ему пришлось семь лет трудиться в космической шахте, расположенной в колонии в далеком уголке Галактики. Все это время Куэйд мечтал освободиться от кандалов и вернуться домой, но это казалось невозможным. Но вот однажды он знакомится с Изекилем Плимутом, и вместе они разрабатывают план побега на Землю. Однако, переместившись с помощью портала в маленький городок в Айдахо, Куэйд даже подумать не мог, какие последствия будут у его действий.
Что ожидает планету теперь, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Звездный беглец» (2023) онлайн на Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Брайан
Хенсон
- ББАктёр
Бен
Браудер
- КБАктриса
Клаудия
Блэк
- ЭСАктёр
Энтони
Симко
- ДЭАктриса
Джиджи
Эджли
- УПАктёр
Уэйн
Пиграм
- РХАктриса
Рэйли
Хилл
- МЯАктриса
Мелисса
Яффер
- ПГАктёр
Пол
Годдард
- ТМАктриса
Тэмми
МакИнтош
- ДФАктёр
Дэвид
Франклин
- РРАктриса
Ребекка
Риггс
- ДЯАктёр
Дункан
Янг
- ФБАктриса
Франческа
Буллер
- ХКАктёр
Хью
Кияс-Бёрн
- ДХАктёр
Джонатан
Харди
- ДКСценарист
Дэвид
Кемпер
- РССценарист
Рокни
С. О’Бэннон
- МДПродюсер
Мартин
Дж. Бэйкер
- РХПродюсер
Роберт
Холми мл.
- Продюсер
Брайан
Хенсон
- ДКПродюсер
Дэвид
Кемпер
- РСПродюсер
Рокни
С. О’Бэннон
- ДППродюсер
Дебора
Пирт
- ТРХудожник
Терри
Райан
- ГГКомпозитор
Гай
Гросс