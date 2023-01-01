Звездный беглец (фильм, 2023) смотреть онлайн

Мужчина, который семь лет провел в плену у пришельцев, возвращается на Землю, вызывая хаос и разрушения. Фантастический боевик «Звездный беглец» — фильм о стремлении к свободе не смотря ни на что.



Куэйд Бренсон собирался отпраздновать помолвку с любимой девушкой, когда его внезапно похитили инопланетяне. С тех пор ему пришлось семь лет трудиться в космической шахте, расположенной в колонии в далеком уголке Галактики. Все это время Куэйд мечтал освободиться от кандалов и вернуться домой, но это казалось невозможным. Но вот однажды он знакомится с Изекилем Плимутом, и вместе они разрабатывают план побега на Землю. Однако, переместившись с помощью портала в маленький городок в Айдахо, Куэйд даже подумать не мог, какие последствия будут у его действий.



