Биография

Брайан Хенсон – американский кукольник, актер, продюсер, режиссер и сценарист. Родился в Нью-Йорке 3 ноября 1963 г. Будущий известный продюсер Брайан Хенсон появился на свет в знаменитой семье. Его отец – Джим Хенсон известен всему миру, как изобретатель знаменитых кукол Маппет. Сегодня сын является главой компании, унаследованной от отца. С детства Брайан Хенсон принимал участие в детском сериале «Улица Сезам». Благодаря его изобретениям куклы научились ездить по сцене на велосипеде и кататься на скутерах. Известный кукольник женат второй раз, в его семье в 2005 г. родилась дочь. Фильмы Брайана Хенсона – это полусказочные произведения, основанные на франшизе Маппетов или собственных сценариях. В картине «Возвращение в Страну Оз» (1985 г.) мы можем увидеть роль Брайана Хенсона – «тыквоголовый Джек». О том, насколько популярность созданных давным-давно Маппетов с годами не снижается, свидетельствует долгий перечень кинолент, снятых по сценариям и под режиссурой Брайана Хенсона: семейный мюзикл «Большое ограбление Маппетов» (1981 г.), фантастическая семейная комедия «Маппеты в космосе» (1999 г.), музыкальная комедия «Шоу Маппетов: Волшебник из страны Оз» (2005 г.). Посмотреть на повзрослевших Маппетов приглашает картина «Игрушки для взрослых» (2018 г.), предназначенная для аудитории 18+.