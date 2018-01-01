Галактическая война (сериал, 2004) смотреть онлайн

Галактическая война
2004, Farscape: The Peacekeeper Wars 1 сезон
Фантастика, Боевик12+
О сериале

Агрессивная Скарранская Империя начала полномасштабную галактическую войну. Продвигаясь от системы к системе, их боевые корабли нацелились на Союз Миротворцев. У Миротворцев осталась лишь одна надежда на землянина Джона Крайтона, вместе со своей женой-инопланетянкой и их еще не родившимся ребенком втянутого в эту галактику сквозь космическую воронку.

Теперь для Крайтона, оказавшегося «не в том месте не в то время», настало время отблагодарить своих спасителей. Не такая уж легкая задача с учетом того, что ему нужно спасти целую расу, вступить в схватку с самыми злобными существами во Вселенной и создать новое оружие возмездия.

И хотя Крайтон не начинал эту войну, закончить ее может только он…

