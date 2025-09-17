Галактическая война (сериал, 2004) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
7.42004, Farscape: The Peacekeeper Wars
Фантастика, Боевик12+
Агрессивная Скарранская Империя начала полномасштабную галактическую войну. Продвигаясь от системы к системе, их боевые корабли нацелились на Союз Миротворцев. У Миротворцев осталась лишь одна надежда на землянина Джона Крайтона, вместе со своей женой-инопланетянкой и их еще не родившимся ребенком втянутого в эту галактику сквозь космическую воронку.
Теперь для Крайтона, оказавшегося «не в том месте не в то время», настало время отблагодарить своих спасителей. Не такая уж легкая задача с учетом того, что ему нужно спасти целую расу, вступить в схватку с самыми злобными существами во Вселенной и создать новое оружие возмездия.
И хотя Крайтон не начинал эту войну, закончить ее может только он…
СтранаСША, Австралия
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Брайан
Хенсон
- ББАктёр
Бен
Браудер
- КБАктриса
Клаудия
Блэк
- ЭСАктёр
Энтони
Симко
- ДЭАктриса
Джиджи
Эджли
- УПАктёр
Уэйн
Пиграм
- РХАктриса
Рэйли
Хилл
- МЯАктриса
Мелисса
Яффер
- ПГАктёр
Пол
Годдард
- ТМАктриса
Тэмми
МакИнтош
- ДФАктёр
Дэвид
Франклин
- РРАктриса
Ребекка
Риггс
- ДЯАктёр
Дункан
Янг
- ФБАктриса
Франческа
Буллер
- ХКАктёр
Хью
Кияс-Бёрн
- ДХАктёр
Джонатан
Харди
- ДКСценарист
Дэвид
Кемпер
- РССценарист
Рокни
С. О’Бэннон
- МДПродюсер
Мартин
Дж. Бэйкер
- РХПродюсер
Роберт
Холми мл.
- Продюсер
Брайан
Хенсон
- ДКПродюсер
Дэвид
Кемпер
- РСПродюсер
Рокни
С. О’Бэннон
- ДППродюсер
Дебора
Пирт
- ТРХудожник
Терри
Райан
- ГГКомпозитор
Гай
Гросс